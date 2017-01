Jeversches Wochenblatt

NORTMOOR – Die Bundespolizei sucht den Fahrer eines Autos, der am Mittwoch ge- gen 19.50 Uhr einen Regional-Express auf der Strecke Leer–Oldenburg zu einer Schnellbremsung gezwungen hat, sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Am Übergang Holtlander Straße in der Gemeinde Nortmoor umfuhr der Pkw die gesenkten Halbschranken und überquerte den Übergang erst unmittelbar vor dem herannahenden Zug. Um eine Kollision zu verhindern, zog... – Die Bundespolizei sucht den Fahrer eines Autos, der am Mittwoch ge- gen 19.50 Uhr einen Regional-Express auf der Strecke Leer–Oldenburg zu einer Schnellbremsung gezwungen hat, sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Am Übergang Holtlander Straße in der Gemeinde Nortmoor umfuhr der Pkw die gesenkten Halbschranken und überquerte den Übergang erst unmittelbar vor dem herannahenden Zug. Um eine Kollision zu verhindern, zog... [Lesen Sie mehr]