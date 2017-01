Jeversches Wochenblatt

TETTENS/WILHELMSHAVEN – Kinder der Tetta-von-Oldersum-Schule in Tettens überreichten am Heiligen Abend in der Kinderstation des Klinikum Wilhelmshaven Geschenke im Wert von 250 Euro. Gemeinsam mit Gaby Szlezak vom Förderverein der Grundschule kamen Tammo, Leevke und Fenna in die Kinderklinik. Die 250 Euro an Spenden waren bei einem Auftritt des Tettenser Kinderchors zusammengekommen. „Damit alle Kinder ein schönes Weihnachtsfest haben, auch... – Kinder der Tetta-von-Oldersum-Schule in Tettens überreichten am Heiligen Abend in der Kinderstation des Klinikum Wilhelmshaven Geschenke im Wert von 250 Euro. Gemeinsam mit Gaby Szlezak vom Förderverein der Grundschule kamen Tammo, Leevke und Fenna in die Kinderklinik. Die 250 Euro an Spenden waren bei einem Auftritt des Tettenser Kinderchors zusammengekommen. „Damit alle Kinder ein schönes Weihnachtsfest haben, auch... [Lesen Sie mehr]